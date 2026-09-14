«Почуяли силу»: Артамонов объяснил, почему Азербайджан «банкует» против России между Каспием и Чёрным морем

Азербайджан повышает ставки в геополитической игре между Каспийским и Черным морями. Экс-разведчик Александр Артамонов объяснил, с чем связана неожиданная смелость Баку.
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Может Иран вернёт Азербайджан в свои пенаты,как когда- то???