Колокольцев пожаловался на огромную нехватку сотрудников полиции и заступился за мигрантов

Работа системы МВД такова, что если Колокольцев озвучил, что мигранты совершают 4% от всех преступлений, то отделы полиции не должны допустить больше этого процент, иначе всего полишают и делают как, меньше регистрируют заявлений в отношении мигрантов, меньше их задерживают. Каждое сообщение в полицию должно быть закрыто: номер протокола, заявление. Если есть заявление, то тогда стараются отказать, протоколы составляют на русских, чтобы процент совершения правонарушений мигрантами был ниже 4%. Пример этого в Ростовской области ученик школы говорил, что поставит русских на колени, а протоколы составили в отношении русской общины. В этом заключается борьба МВД с мигрантами

Ирина

Вот это выдал, а?! Не бойтесь мигрантов, они белые и пушистые! Министр МВД(!!!) и даже не упомянул о КРОКУСЕ!!! Стыд и позор!!!А несколько лет назад была банда ГТА, убившая 17(!!!) ни в чем не повинных людей в Подмосковье. Все члены банды - выходцы из Таджикистана!!!А мы, народ России, помним про это и не питаем иллюзий по отношению к этому сброду, текущих рекой в нашу страну. Знаете, господин министр, мне кажется, что замарали вы свой мундир, такой лояльностью к мигрантам!!! Народ хочет не этого, а жёсткого наведения порядка в политике миграции и жестких мер по отношению к ним,вплоть до введения визового режима. Думаю, что если бы ваше выступление было построено в другом духе, то задумались бы и наши дремлющие депутаты.