Маргарита Симоньян раскрыла правду о неизлечимой болезни сына

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые назвала имя ребенка, за жизнь которого ей пришлось бороться на фоне комы супруга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым