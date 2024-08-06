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Военные новости ★ спецоперация

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Если каждый день предупреждать, что Иран нападет на Израиль завтра ( как это делают американские агентства со ссылкой на «источники» на протяжении нескольких дней), то в один из дней обязательно угадаешь.

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