Нет снабжения ВСУ — нет продвижения ВСУ

В последний месяц российская армия усилила удары по тылам противника. Причем, в отличие от ВСУ, мы бьем по конкретным военным, промышленным и логистическим объектам Изображение сгенерировано ИИ Складское помещение в Харьковской области в Великих Бурлуках использовалось для хранения БПЛА и их комплектующих.