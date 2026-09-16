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Нет снабжения ВСУ — нет продвижения ВСУ

Нет снабжения ВСУ — нет продвижения ВСУ

В последний месяц российская армия усилила удары по тылам противника. Причем, в отличие от ВСУ, мы бьем по конкретным военным, промышленным и логистическим объектам Изображение сгенерировано ИИ Складское помещение в Харьковской области в Великих Бурлуках использовалось для хранения БПЛА и их комплектующих.

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