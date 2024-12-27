Собянин рассказал, как Москва помогает бойцам СВО и жителям новых территорий

Москва оказывает помощь городам-побратимам Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте рассказал о том, как столица поддерживает специальную военную операцию (СВО) и участвует в развитии новых территорий России.
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