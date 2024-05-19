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Симоньян: российские генералы должны получать миллион рублей

Симоньян: российские генералы должны получать миллион рублей

Генералы в России должны получать миллион рублей, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Сколько вора не корми, всё равно в бюджет лезет.
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