Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Максименко
    В 2021 был в США и выяснил что почти 80% арендуют жилье у них нет квартир в собственности. Это информация вероятно ид...5 вещей в америка...
  • Алиса Майская
    Особенно распространены эти удобства в трейлерах, где живет четверть граждан самой богатой страны мира, ну и в коробк...5 вещей в америка...
  • Людмила Редько
    Ну да. можно, конечно, натопить дом до состояния Ташкента при картонных стенах и отсутствии теплоизоляции, только ско...5 вещей в америка...

5 вещей в американских домах, которые делают их невероятно удобными: почему в России так не делают?

5 вещей в американских домах, которые делают их невероятно удобными: почему в России так не делают?

Как всегда, анекдот в тему: Идут дачники по деревне к реке, смотрят на полянке мужик строит какое-то необычное каркасное строение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Ну да. можно, конечно, натопить дом до состояния Ташкента при картонных стенах и отсутствии теплоизоляции, только сколько это будет стоить?
Ответить
10 час.
АМ
Алиса Майская
Особенно распространены эти удобства в трейлерах, где живет четверть граждан самой богатой страны мира, ну и в коробках от ТV, где бомжует еще почти столько же счастливчиков))))
Ответить
6 час.
ВМ
Виктор Максименко
В 2021 был в США и выяснил что почти 80% арендуют жилье у них нет квартир в собственности. Это информация вероятно идет о менее 20% населения США.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх