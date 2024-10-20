Как всегда, анекдот в тему: Идут дачники по деревне к реке, смотрят на полянке мужик строит какое-то необычное каркасное строение.
5 вещей в американских домах, которые делают их невероятно удобными: почему в России так не делают?
Комментарии
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Людмила Редько
Ну да. можно, конечно, натопить дом до состояния Ташкента при картонных стенах и отсутствии теплоизоляции, только сколько это будет стоить?
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10 час.
АМ
Алиса Майская
Особенно распространены эти удобства в трейлерах, где живет четверть граждан самой богатой страны мира, ну и в коробках от ТV, где бомжует еще почти столько же счастливчиков))))
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6 час.
ВМ
Виктор Максименко
В 2021 был в США и выяснил что почти 80% арендуют жилье у них нет квартир в собственности. Это информация вероятно идет о менее 20% населения США.
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3 час.
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