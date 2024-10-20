5 вещей в американских домах, которые делают их невероятно удобными: почему в России так не делают?

Людмила Редько Ну да. можно, конечно, натопить дом до состояния Ташкента при картонных стенах и отсутствии теплоизоляции, только сколько это будет стоить?

АМ Алиса Майская Особенно распространены эти удобства в трейлерах, где живет четверть граждан самой богатой страны мира, ну и в коробках от ТV, где бомжует еще почти столько же счастливчиков))))