Зендея с голым животом и Шарлиз Терон в «голом» платье появились на премьере «Одиссеи» в Париже

Актрисы продвигают новый фильм со своим участием горячими и чарующими образами. фото: Kristy Sparow/Getty Images9 июля в Париже Зендея представила новый фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вместе со своими коллегами.
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