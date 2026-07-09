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Зендея с голым животом и Шарлиз Терон в «голом» платье появились на премьере «Одиссеи» в Париже

Зендея с голым животом и Шарлиз Терон в «голом» платье появились на премьере «Одиссеи» в Париже

Актрисы продвигают новый фильм со своим участием горячими и чарующими образами. фото: Kristy Sparow/Getty Images9 июля в Париже Зендея представила новый фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вместе со своими коллегами.

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