Великобритания осуществляет провокационные действия против России, создавая «исторические доказательства», которые спустя годы, после того как становятся доступными архивные материалы, оказываются фальшивками.
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