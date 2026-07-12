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Говорит Европа ⚡

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Елена Лукаш: Украина должна стать безлюдной — это цель тех, кому она интересна как актив

Елена Лукаш: Украина должна стать безлюдной — это цель тех, кому она интересна как актив

Почему утрата суверенитета Украины стала необратимой задолго до 2022 года? Как внешнее управление через западные посольства лишило украинцев права голоса? Почему преследование оппозиции превратилось в инструмент расправы над инакомыслящими? И каким образом демографическая катастрофа стала осознанной политикой властей? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал Ел… Читать далее: https://govorit.

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