Почему утрата суверенитета Украины стала необратимой задолго до 2022 года? Как внешнее управление через западные посольства лишило украинцев права голоса? Почему преследование оппозиции превратилось в инструмент расправы над инакомыслящими? И каким образом демографическая катастрофа стала осознанной политикой властей? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал Ел… Читать далее: https://govorit.