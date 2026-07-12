Почему утрата суверенитета Украины стала необратимой задолго до 2022 года? Как внешнее управление через западные посольства лишило украинцев права голоса? Почему преследование оппозиции превратилось в инструмент расправы над инакомыслящими? И каким образом демографическая катастрофа стала осознанной политикой властей? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал Ел… Читать далее: https://govorit.
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