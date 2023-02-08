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  • Зинаида Антонцева
    У меня была ещё острее ситуация, когда за час до встречи я должна была накрыть стол для 12 новых сослуживцев мужа - г...Будучи человеком ...
  • Светлана Рыбчинская
    Очень интересно!Вот как оно всё р...
  • Евгений Кузнецов
    Ну это данные американцев так что можно смело эту цифру утраиватьУкраина: 257 тысяч

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