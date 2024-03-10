Гигантский астероид Апофис: угроза для Земли или миф? Ирина ОрлонскаяУчёные бьют тревогу: астероид диаметром более километра может пролететь мимо Земли за три года до приближения к нам метеорита размером в 300 метров.
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