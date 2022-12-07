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«Реал» заплатит более 70 млн евро за 16-летнего Эндрика. Трансфер устно согласован

«Реал» заплатит более 70 млн евро за 16-летнего Эндрика. Трансфер устно согласован

«Реал» близок к трансферу 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика. По данным UOL Esporte, мадридский клуб достиг устной договоренности о трансфере бразильца.

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