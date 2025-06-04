«Форпост» принял: ВМФ начал осваивать дроны дальнего радиуса действия

Подразделения БПЛА в Военно-морском флоте начали осваивать беспилотники «Форпост-Р». Это дроны самолетного типа, позволяющие вести разведку и наносить удары в радиусе нескольких сотен километров от точки запуска.
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