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Лунная тайна: ученые ищут гигантскую пещеру, которая может спасти будущие базы от радиации и метеоритов

Представьте: вы стоите на Луне, а под вашими ногами — гигантская пещера, способная укрыть вас от смертельной радиации, экстремальных температур и даже ударов микрометеоритов.

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