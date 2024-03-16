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Минобороны опубликовало кадры сражения под Козинкой в Белгородской области

Минобороны опубликовало кадры сражения под Козинкой в Белгородской области

Минобороны РФ опубликовало кадры сражения с диверсантами под селом Козинка в Белгородской области. На кадрах, снятых камерой беспилотника, видно, как люди в маскировочной форме передвигаются к селу, после чего по их укрытию в одном из домов на окраине наносят удар.

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