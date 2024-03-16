Минобороны опубликовало кадры сражения под Козинкой в Белгородской области

Минобороны РФ опубликовало кадры сражения с диверсантами под селом Козинка в Белгородской области. На кадрах, снятых камерой беспилотника, видно, как люди в маскировочной форме передвигаются к селу, после чего по их укрытию в одном из домов на окраине наносят удар.