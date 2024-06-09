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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о проблемах в квалификации: «Уровень сцепления машины с трассой был очень низким. Особенно на первом секторе»

Леклер высказался о неудачном выступлении в квалификации в Канаде. Пилот «Феррари», который не сумел пройти в третий сегмент, отметил, что у команды нет объяснений случившемуся.

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