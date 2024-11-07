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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский о 4:3 с «Витязем»: «Динамо» решило поиграть в красивый хоккей. Слава богу, что выстояли в концовке и довели встречу до победы» 

Московское «Динамо» вело к 56-й минуте со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, но пропустило в концовке две шайбы.

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