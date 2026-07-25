Пакистан: По состоянию на 23 июля в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере 43 человека и еще 177 получили ранения из-за проливных дождей и других погодных явлений, произошедших с 19 июля.
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