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Контрафронт

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Пакистан: По состоянию на 23 июля в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере 43...

Пакистан: По состоянию на 23 июля в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере 43 человека и еще 177 получили ранения из-за проливных дождей и других погодных явлений, произошедших с 19 июля.

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