Захарова: Спикера палаты общин Канады сделали «козлом отпущения»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «козлом отпущения» спикера канадской палаты общин Энтони Рота, который ушёл в отставку из-за инцидента с чествованием бывшего члена эсэсовской дивизии с Украины.
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