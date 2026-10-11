В Нижнем Новгороде пара погибла в гараже, заснув в авто с включённым мотором

В Нижнем Новгороде в одном из гаражей обнаружены тела 19-летнего юноши и девушки, которые, по предварительным данным, уснули в машине с работающим двигателем и отравились выхлопными газами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛБ Светлана Пермяков...
- Разумков сообщил ...
- Разумков сообщил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым