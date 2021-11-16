Мировое обозрение

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Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Тибете и Гонконге

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Тибете и Гонконге

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге, следует из заявления Белого дома.

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