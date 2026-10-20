Вторник — отличный повод немного развеяться. Ловите подборку смешных картинок с надписями на 20 октября: тут и бобр, которому нужен ретвит, и неожиданный сюрприз из детства, и робот, и другие мемы для хорошего настроения.
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