Нефть продолжает расти в цене из-за прогнозов по увеличению спроса и ситуации на Ближнем Востоке Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли 2 апреля на фоне признаков улучшения спроса в Китае и США, а также нарастающих опасений из-за расширения конфликта на Ближнем Востоке.