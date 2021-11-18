Загидулин расторг контракт с «Магниткой». Он может продолжить карьеру в Финляндии

Вратарь Артем Загидулин покинул «Металлург», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 26-летним игроком был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

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