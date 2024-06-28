В Челябинске такси столкнулось с пожарной машиной и сбило пешехода

В результате ДТП, произошедшего 27 июня в Ленинском районе Челябинска, пострадала женщина-пешеход. Инцидент произошел на перекрестке улиц Машиностроителей и Ереванской, где столкнулись автомобили такси и пожарная машина "Урал".