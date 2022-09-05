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4 важных пункта из Приказа гибдд, которые необходимо знать каждому водителю

4 важных пункта из Приказа гибдд, которые необходимо знать каждому водителю

Здравствуйте, уважаемые читатели! Современному водителю необходимо знать не только ПДД РФ, но и другие нормативно правовые акты регламентирующие деятельность Госавтоинспекции, такие знания водителю необходимы в первую очередь для защиты своих прав.

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