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12 мая кировчанам советуют совершить длительную прогулку, не делиться планами, не лениться

12 мая кировчанам советуют совершить длительную прогулку, не делиться планами, не лениться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в четверг, День девяти целителейСегодня в Кирове ожидается сравнительно тёплый, солнечный денёк: температура воздуха за окном поднимется до +14 градусов, к ночи похолодает до +7.

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