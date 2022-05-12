12 мая кировчанам советуют совершить длительную прогулку, не делиться планами, не лениться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в четверг, День девяти целителейСегодня в Кирове ожидается сравнительно тёплый, солнечный денёк: температура воздуха за окном поднимется до +14 градусов, к ночи похолодает до +7.