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Военком похвастался портфелем «бабла» и стволом: но позже дал удивительные пояснения
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не верю этому фейку. Никогда открыто вор не хвалится деньгами.
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9 час.
Vladimir Soukhatchev
Все зависит откуда этот персонаж и сколько серого вещества еще осталось! Если хлопец из 404 или Чечни/Дагестана, то может быть и не фейк!
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5 час.
Кошмар
Пистолет у военкома пневматический. А деньги сам нарисовал. Просто захотел повыпендриваться в интернете. Если с дорогами в России стало лучше, то с дураками вопрос совсем не решается.😀
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35 мин.
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