ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Дима Качусов
    родители,так это же про ВАШИХ ДЕТЕЙ разговор. никто вас не заставить содержать ЧУЖИХ ДЕТЕЙ!ВОСПИТАЙТЕ своих детей так...Госдума предложил...
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Военком похвастался портфелем «бабла» и стволом: но позже дал удивительные пояснения

Военком похвастался портфелем «бабла» и стволом: но позже дал удивительные пояснения

Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие друзья, держитесь крепче за свои стулья, потому что наша армейская реальность переходит на новый уровень.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не верю этому  фейку. Никогда  открыто  вор  не хвалится  деньгами.
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9 час.
Vladimir Soukhatchev
Все зависит откуда этот персонаж и сколько серого вещества еще осталось! Если хлопец из 404 или Чечни/Дагестана, то может быть и не фейк!
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5 час.
Кошмар
Пистолет у военкома пневматический. А деньги сам нарисовал. Просто захотел повыпендриваться в интернете. Если с дорогами в России стало лучше, то с дураками вопрос совсем не решается.😀
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35 мин.

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