Военком похвастался портфелем «бабла» и стволом: но позже дал удивительные пояснения

Владимир Алтайцев Не верю этому фейку. Никогда открыто вор не хвалится деньгами.

Vladimir Soukhatchev Все зависит откуда этот персонаж и сколько серого вещества еще осталось! Если хлопец из 404 или Чечни/Дагестана, то может быть и не фейк!