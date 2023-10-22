Путин по-немецки прокомментировал нападки на Шрёдера из-за России

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обструкции, которой подвергаются европейские политики за сотрудничество с российским лидером, в частности бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, напомнил о безобразной выходке в Канадском парламенте.
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