Путин по-немецки прокомментировал нападки на Шрёдера из-за России

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обструкции, которой подвергаются европейские политики за сотрудничество с российским лидером, в частности бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, напомнил о безобразной выходке в Канадском парламенте.