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Царьград

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"Чё им нужно?": "будущий мэр" Новосибирска предложила сократить пенсии в два раза

"Чё им нужно?": "будущий мэр" Новосибирска предложила сократить пенсии в два раза

В соцсетях распространили видео девушки, которая назвала себя "будущим мэром" столицы Сибири. Она высказалась, что не понимает, зачем пожилым людям пенсия в размере 10 тысяч рублей и предложила сократить сумму в два раза.

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