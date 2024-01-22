"Чё им нужно?": "будущий мэр" Новосибирска предложила сократить пенсии в два раза

В соцсетях распространили видео девушки, которая назвала себя "будущим мэром" столицы Сибири. Она высказалась, что не понимает, зачем пожилым людям пенсия в размере 10 тысяч рублей и предложила сократить сумму в два раза.
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