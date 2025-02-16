Сафонов о французском языке: «Я начал говорить и общаться с одноклубниками, сейчас мне комфортнее. Стараюсь заниматься 2-3 раза в неделю»

Российский голкипер «ПСЖ» дал комментарий после игры с «Тулузой» (1:0) на французском языке. «Сейчас мне комфортнее, потому что я начал говорить на французском, могу общаться с одноклубниками, теперь все лучше и лучше! Я стараюсь заниматься французским 2-3 раза в неделю, но иногда это бывает сложно – много матчей, не хватает времени», – сказал Сафонов.