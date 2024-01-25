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Попробуйте метод уборки Флай Леди

Попробуйте метод уборки Флай Леди

Если уборка дома — это непосильная задача, то эта 15-минутная тактика поможет снять стрессЧистый дом — это спокойный дом, но что, если бы сам процесс уборки тоже был спокойным? Именно этот принцип лежит в основе метода уборки Флай Леди.

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