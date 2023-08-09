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Официально: Адесанья и Стриклэнд подерутся 10 сентября в Сиднее

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Бой возглавит турнир UFC 293, который пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

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