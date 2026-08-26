МИД РФ о влиянии атак ВСУ на гражданские объекты на дипломатическое урегулирование

Комментарий МИД РФ по ситуации с атаками на гражданские объекты Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ситуацию с продолжающимися атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты.
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