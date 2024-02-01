Поставки российской нефти в Индию упали до минимума за год

Индия второй месяц подряд сокращает закупки российской нефти. По данным сервиса LSEG, в январе импорт упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что на 4,2 процента меньше, чем в декабре, и является минимумом за год.
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