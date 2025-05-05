Композитор Денис Стельмах восхитился Михайловской набережной в Новосибирске

Это был уже пятый по счету концерт Дениса Стельмаха в Новосибирске, который оказался самым массовым. Композитору даже пришлось сменить зал – вместо маленького на 140 мест, который был забронирован изначально, он решил выступать в зале вместимостью около 400 мест.
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