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Вечерний Новосибирск

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Композитор Денис Стельмах восхитился Михайловской набережной в Новосибирске

Композитор Денис Стельмах восхитился Михайловской набережной в Новосибирске

Это был уже пятый по счету концерт Дениса Стельмаха в Новосибирске, который оказался самым массовым. Композитору даже пришлось сменить зал – вместо маленького на 140 мест, который был забронирован изначально, он решил выступать в зале вместимостью около 400 мест.

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