РИА Новости: ВСУ в Курской области используют усиленные средства РЭБ

Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Метис рассказал агентству РИА Новости, что украинские войска в Курской области используют более мощные средства радиоэлектронной-борьбы (РЭБ), чем части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Очеретинском участке фронта.
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