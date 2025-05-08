Окраины села Тёткино и подходы к населенному пункту завалены трупами бандеровцев. Как пишут военкоры, ссылаясь на источники среди военных, кругом сожженная «броня» с тактическими украинскими знаками и мертвые бандеровцы, пытавшиеся захватить российское село по приказу Зеленского к 9 мая любой ценой.
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