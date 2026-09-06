Хегсет пригрозил Ирану ударами по всему нефтяному флоту страны

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с беспрецедентно жестким предупреждением в адрес Тегерана: если Корпус стражей исламской революции продолжит атаки на американские корабли, Вашингтон ответит уничтожением всего иранского нефтяного флота.
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