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Мировое обозрение

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Хегсет пригрозил Ирану ударами по всему нефтяному флоту страны

Хегсет пригрозил Ирану ударами по всему нефтяному флоту страны

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с беспрецедентно жестким предупреждением в адрес Тегерана: если Корпус стражей исламской революции продолжит атаки на американские корабли, Вашингтон ответит уничтожением всего иранского нефтяного флота.

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