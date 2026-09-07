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Артига про 1:1 с «Ахматом»: «Справедливый результат. Я доволен игрой «Рубина», футболисты сражались, проделывали огромный объем работы»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча с « Ахматом » (1:1) в 7-м туре Альфа ‑Банк РПЛ.

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