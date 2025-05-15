Ограниченная масштабируемость AMD Instinct MI325X ограничивает масштаб его продаж

Ускоритель Instinct MI325X от AMD должен был составить конкуренцию H200 от Nvidia, но его ограниченная масштабируемость и задержки с поставками сильно ограничивают его коммерческий успех, считают аналитики SemiAnalysis.
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