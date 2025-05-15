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Ограниченная масштабируемость AMD Instinct MI325X ограничивает масштаб его продаж

Ограниченная масштабируемость AMD Instinct MI325X ограничивает масштаб его продаж

Ускоритель Instinct MI325X от AMD должен был составить конкуренцию H200 от Nvidia, но его ограниченная масштабируемость и задержки с поставками сильно ограничивают его коммерческий успех, считают аналитики SemiAnalysis.

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