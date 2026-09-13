❗️⚡️Нидерланды сделали шаг к формированию собственного вклада в перспективный сегмент воздушного дальнего радиолокационного дозора и управления, подписав 10 сентября 2026 года со Швецией письмо о намерениях по закупке одного самолета Saab GlobalEye.
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