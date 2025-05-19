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  • Анатолий Витушкин
    Екатеринбург- столица пятой колонны в Росси. В поиске способов, как навредить России, придумали еще один путь обескро...Учить детей мигра...
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Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

(Ебуржские депутаты уху похоже ели) ----------------------------------------------------------------------------------- Трудно поверить, но некоторым народным избранникам с Урала пришла в голову оригинальная мысль о том, на что надо тратить государственные деньги.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Только самих родителей  нужно сначала воспитать !!!!!!!!!!                   А воспитывать  обязаны   школа и родители в содружестве , по  одному вектору !!!                                                                                      Школе воспитание запрещено - капитализм сраный (идеология запрещена конституцией)(и знания школа  уже не дает !) , а  родители сами  как зомби - оболваненные  и  потерянные  - многие  ЕГЭшники  , тоже выросшие без воспитания ........  - имеют только  то чего набрались с улицы , с инета .... - одно дерьмо в головах !                                           Капитализм пора сносить !  Иначе  вырастают  .....бараны - марионетки !   Это к краху  и страны  и руской цивилизации ...!
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5 час.
Балу -
Похоже в Ёбурге всё-таки пора наводить порядок, но Жога один не справится...
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4 час.
Анатолий Витушкин
Екатеринбург- столица пятой колонны в Росси. В поиске способов, как навредить России, придумали еще один путь обескровливания страны и закрепления в ней носителей враждебных взглядов: направить бюджет страны на бесполезные траты.
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11 мин.
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