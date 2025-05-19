Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

МГ

Малик Гумеров

Только самих родителей нужно сначала воспитать !!!!!!!!!! А воспитывать обязаны школа и родители в содружестве , по одному вектору !!! Школе воспитание запрещено - капитализм сраный (идеология запрещена конституцией)(и знания школа уже не дает !) , а родители сами как зомби - оболваненные и потерянные - многие ЕГЭшники , тоже выросшие без воспитания ........ - имеют только то чего набрались с улицы , с инета .... - одно дерьмо в головах ! Капитализм пора сносить ! Иначе вырастают .....бараны - марионетки ! Это к краху и страны и руской цивилизации ...!