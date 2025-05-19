(Ебуржские депутаты уху похоже ели) ----------------------------------------------------------------------------------- Трудно поверить, но некоторым народным избранникам с Урала пришла в голову оригинальная мысль о том, на что надо тратить государственные деньги.
Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Только самих родителей нужно сначала воспитать !!!!!!!!!! А воспитывать обязаны школа и родители в содружестве , по одному вектору !!! Школе воспитание запрещено - капитализм сраный (идеология запрещена конституцией)(и знания школа уже не дает !) , а родители сами как зомби - оболваненные и потерянные - многие ЕГЭшники , тоже выросшие без воспитания ........ - имеют только то чего набрались с улицы , с инета .... - одно дерьмо в головах ! Капитализм пора сносить ! Иначе вырастают .....бараны - марионетки ! Это к краху и страны и руской цивилизации ...!
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5 час.
Балу -
Похоже в Ёбурге всё-таки пора наводить порядок, но Жога один не справится...
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4 час.
Анатолий Витушкин
Екатеринбург- столица пятой колонны в Росси. В поиске способов, как навредить России, придумали еще один путь обескровливания страны и закрепления в ней носителей враждебных взглядов: направить бюджет страны на бесполезные траты.
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11 мин.
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