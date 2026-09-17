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Belarus Gets Partial US Sanctions Relief After Freeing More Political Prisoners

Belarus Gets Partial US Sanctions Relief After Freeing More Political Prisoners

Belarus Gets Partial US Sanctions Relief After Freeing More Political Prisoners In a rare development, Belarus - which forms a 'Union State' with Russia, has received partial US sanctions relief after it agreed to free 25 political prisoners.

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