Belarus Gets Partial US Sanctions Relief After Freeing More Political Prisoners In a rare development, Belarus - which forms a 'Union State' with Russia, has received partial US sanctions relief after it agreed to free 25 political prisoners.
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