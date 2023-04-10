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Как правильно выйти в здоровое питание после ограничений

Как правильно выйти в здоровое питание после ограничений

Главный диетолог и эндокринолог в Тульской области Светлана Прилепа рассказала местным жителям о том, как правильно выйти в здоровое питание после ограничений (например, Великого поста), передает корреспондент Тульской службы новостей.

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