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Юрий Стоянов хранит десятки фигурок Чаплина в творческой мастерской на 54 квадратах

Юрий Стоянов хранит десятки фигурок Чаплина в творческой мастерской на 54 квадратах

От квартиры знаменитости обычно ждут мрамора, позолоты и дизайнерской мебели. У Юрия Стоянова всё иначе — по крайней мере там, где он работает и занимается музыкой.

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