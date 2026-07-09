16 домов, от которых захватывает дух: от домика хоббита до голландского особняка

Чтобы прочувствовать атмосферу жилища, вовсе не обязательно в нем находиться. Порой одного беглого взгляда достаточно, чтобы осознать: каждый элемент здесь подобран с душой, а внутреннее убранство — отражение личности хозяев.
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