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16 домов, от которых захватывает дух: от домика хоббита до голландского особняка

16 домов, от которых захватывает дух: от домика хоббита до голландского особняка

Чтобы прочувствовать атмосферу жилища, вовсе не обязательно в нем находиться. Порой одного беглого взгляда достаточно, чтобы осознать: каждый элемент здесь подобран с душой, а внутреннее убранство — отражение личности хозяев.

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