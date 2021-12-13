В Калуге сотрудниками полиции пресечена деятельность двух девушек в сфере незаконного оборота наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по г. Калуге в ходе реализации мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, задержаны две девушки, 2002 и 2003 года рождения, подозреваемые в причастности к противоправной деятельности.